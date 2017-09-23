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سياسة|تركيا

شاهد: صلاة الغائب وتأبين مرشد إخوان مصر السابق بإسطنبول

23/9/2017

شارك المئات في أداء صلاة الغائب وتأبين محمد مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، بمسجد الفاتح بمدينة إسطنبول التركية.

وشارك في التأبين محمود حسين أمين عام جماعة الإخوان، وإبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعدد من قيادات الجماعة.

وودع عاكف الحياة وهو محبوس على ذمة قضية واحدة، وهي: أحداث مكتب الإرشاد (المكتب الرئيسي لجماعة الإخوان) في منطقة المقطم (شرقي القاهرة)، وصدر بحقه حكم بالمؤبد (السجن 25 عاما)، ثم ألغته محكمة النقض، في يناير/كانون ثانٍ الماضي، وكانت تُعاد محاكمته.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عاكف، في يوليو/تموز 2013، عقب الإطاحة بمرسي، وذلك ضمن قيادات أخرى للجماعة، التي تأسست عام 1928.

وخلال السنوات الأربع التالية للقبض عليه تدهورت حالته الصحية، وسط تقارير حقوقية وصحفية عن إصابته بالسرطان وانسداد في القنوات المرارية.

وعاكف هو المرشد العام السابع لجماعة الإخوان المسلمين، حيث تولى المنصب عقب وفاة سلفه مأمون الهضيبي، في يناير/كانون ثان 2004.

وهو صاحب لقب "أول مرشد عام سابق" للجماعة، إذ تم انتخاب محمد بديع خلفا له، بعد انتهاء فترة ولايته، في يناير/كانون ثان 2010، وإعلان عدم رغبته في الاستمرار في موقع المرشد العام، ليسجل بذلك سابقة في تاريخ الجماعة بمصر.

المصدر : الجزيرة مباشر
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