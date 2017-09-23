شاهد: البحث عن ناجين بعد أعنف زلزال في المكسيك

أظهرت لقطات صورتها طائرة بدون طيار يومي (الخميس والجمعة) فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين وسط المباني المنهارة بعد أيام من أعنف زلزال في المكسيك منذ أكثر من 30 عاما.

وارتفع عدد القتلى إلى 286 قتيلا جراء الزلزال الذي بلغت شدته 7.1 درجة وضرب العاصمة (الثلاثاء) كما أدى لتشريد الآلاف.

وسوى الزلزال حوالي 52 مبنى بالأرض في العاصمة المكسيكية المترامية الأطراف مما أطلق عمليات بحث محمومة عن ناجين ودفع الأحزاب السياسية إلى التهافت على التعهد بتبرعات لجهود الإنقاذ قبل انتخابات العام المقبل.

وانتشر عمال الإنقاذ وسط الأنقاض حاملين المعاول في عمليات بحث عن أحياء بينها.

ويتركز البحث على عشرة مبان منهارة يعتقد أن بها أشخاصا على قيد الحياة.

وانتشل المتطوعون 60 ناجيا من مناطق امتدت من وسط مكسيكو سيتي وحتى أحياء فقيرة بعيدة ناحية الجنوب.