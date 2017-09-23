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سياسة|إيران

إيران تختبر صاروخا باليستيا جديدا

الصاروخ الإيراني "خرمشهر" الباليستي الجديد
الصاروخ الإيراني "خرمشهر" الباليستي الجديد
23/9/2017

اختبرت إيران بنجاح الصاروخ "خرمشهر" الباليستي الجديد، الذي يمكن أن يحمل العديد من الرؤوس الحربية ويصل مداه إلى ألفي كيلومتر، بحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء الإيرانية.

يأتي إطلاق الصاروخ بعد أن أبلغ الرئيس الامريكي دونالد ترمب زعماء العالم في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن الاتفاق النووي عام 2015 مع إيران يمثل "حرجًا" وهو "واحد من أسوأ الاتفاقيات" التي أبرمتها الولايات المتحدة على الأقل.

ورد الرئيس الايراني، حسن روحاني بالقول إنه سيكون "أمرا مؤسفا حقا" إذا "تم تدمير الاتفاق من قبل وافدين جدد مارقين لعالم السياسة".

كان قد تم إزاحة الستار عن الصاروخ الجمعة خلال الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية في طهران بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس(1980-1988)، في إشارة إلى الحرب العراقية الإيرانية التي اندلعت خلال تلك الفترة.

وتعارض الولايات المتحدة البرنامج الإيراني لتطوير الصواريخ وتعتبره تحد لقرارات مجلس الأمن الدولي، وفرضت في شهر يوليو/تموز الماضي عقوبات على 18 فردا وكيانا للاشتباه في دعمهم لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالجيش.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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