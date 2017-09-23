"أوقاف" مصر تحظر صلاة الغائب بالمساجد إلا بتصريح مسبق

أصدرت وزارة الأوقاف المصرية، السبت، قرارا يقضي بحظر أداء صلاة الغائب بمساجد البلاد، إلا بعد الحصول على تصريح مسبق، مهددة من يخالف ذلك بتعريض نفسه "للمساءلة القانونية".

جاء ذلك في بيان للوزارة المعنية بشؤون المساجد في البلاد نشرته على موقعها الإلكتروني.

ويأتي القرار بعد ساعات من دعوات أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين لصلاة الغائب على مرشدها السابق محمد مهدي عاكف (89 عاما)، الذي توفي أمس الجمعة، في مشفى بالقاهرة؛ حيث كان يتلقى العلاج وهو "محبوس" على ذمة قضية، وتم دفنه في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقالت الوزارة في بيانها الذي حمل عنوان "تعميم": "حذر القطاع الديني بوزارة الأوقاف من إقامة صلاة الغائب على أي أحد أو السماح بإقامتها دون تصريح أو تعميم مسبق من رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة (لم يسمه)، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية".

ومساء أمس، أعلنت جماعة الإخوان، وفاة عاكف (1928-2017)، عن عمر ناهز 89 عامًا، في مشفى القصر العيني وسط القاهرة، نُقل إليها منذ أشهر إثر تدهور حالته الصحية بالسجن، فيما قالت الداخلية، اليوم، إن الوفاة إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، دون تفاصيل.

ودعت الجماعة في بيان أمس، تلامذة ومحبي "عاكف" حول العالم لإقامة صلاة الغائب عليه، "وذلك بعد منع السلطات صلاة الجنازة عليه في مصر"، وفق ما جاء بالبيان.

وفي الساعة الأولى من صباح اليوم السبت بتوقيت القاهرة، أنهت أسرة عاكف، مراسم دفنه بمقابر شرقي العاصمة المصرية، بحضور أمني و4 أشخاص فقط، وفق حديث سابق أدلى عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن عاكف.

وعقب مراسم الدفن، قالت علياء نجلة عاكف في تدوينة عبر صفحتها بـ"فيسبوك": "منعوا كل حاجة"، من دون تفاصيل.