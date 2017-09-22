البث الحي
سياسة

وول ستريت: إدارة ترمب تخطط لقرار جديد بشأن الهجرة واللجوء

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
22/9/2017

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الجمعة أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تجهز لاستبدال حظر السفر الذي أثار خلافات بأمر جديد مفصل على أساس كل دولة على حدة

لكنه يشمل عددا يزيد قليلا عن الدول الست المستهدفة حاليا.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن القواعد الجديدة لن يكون لها موعد نهاية محدد لكن الدول ستواجه احتمال إضافتها أو رفعها من القائمة في أي وقت.

وستحل خطة وزارة الأمن الداخلي محل الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي والذي حظر دخول المسافرين القادمين من ست دول ذات غالبية مسلمة وقيد قبول اللاجئين.

وأوقف الأمر الذي صدر في السادس من مارس/آذار دخول المسافرين القادمين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما وأغلق الباب أمام معظم اللاجئين لمدة 120 يوما.

والحظر الذي بدأ سريانه في يونيو/حزيران تنظر فيه حاليا المحكمة العليا حيث يواجه جلسة استماع رئيسية بشأن دستوريته في أكتوبر تشرين الأول. وينتهي حظر السفر يوم الأحد في حين ينقضي حظر اللاجئين في الرابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت إدارة ترمب إن الحظر ضروري للأمن القومي في حين يجادل معارضوه بأنه ينتهك بنود الحماية الدينية الواردة بالدستور الأمريكي.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض عندما سئل عن تقرير الصحيفة الجمعة "إدارة ترمب ستعمل على ضمان أن نقبل فقط أولئك الذين يمكن التحقق منهم بشكل مناسب ولن يشكلوا تهديدا للأمن القومي أو السلامة العامة".

وذكر تقرير الصحيفة أنه لم يتضح حتى الآن ما هي الدول التي ستتأثر بأحدث القيود التي قد يرفضها ترمب أو يعدلها.

ولم يرد ممثلون لوزارة الأمن الداخلي على الفور على طلبات للتعقيب على تقرير الصحيفة.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول إلى مرافعات شفوية في الطعن في الأمر الرئاسي الصادر في السادس من مارس/آذار.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات + وول ستريت جورنال
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)