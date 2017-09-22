نائب بالبرلمان المصري: إسرائيل دعمت 30 يونيو

قال عضو بالبرلمان المصري إن إسرائيل ساهمت بقوة في دعم أحداث 30 يونيو التي قادت إلى الانقلاب العسكري في مصر عام 2013.

وقال النائب عماد جاد في مقال له بصحيفة "الوطن" المصرية عن نشاط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نيويورك أثناء حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، إن "البعض منا لم يتوقف إلا أمام لقاء الرئيس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهناك من اعتبر اللقاء في حد ذاته مصيبة وتطبيعاً ولقاءً مع العدو، إلى غير ذلك من ألفاظ ومصطلحات، وقد تجاهل هؤلاء أننا وقّعنا معاهدة سلام مع الدولة العبرية عام 1979".

ويعرف جاد بكونه من المقربين من نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما أنه يشغل منصب نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، وعضو بالمكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار.

واستطرد جاد: " ولكن علينا في الوقت نفسه أن نضع المصلحة الوطنية المصرية في المقدمة ونتحلى بالموضوعية، ونعترف بأن إسرائيل لعبت دوراً مهماً في دعم ثورة الشعب المصري في الثلاثين من يونيو".

وأضاف جاد: "مارست الوفود التي أرسلها بنيامين نتنياهو ضغوطاً كبيرة على أعضاء في الكونجرس من أجل تبنى رؤى موضوعية تجاه الأحداث في مصر".

وكانت قيادة الجيش المصري، بزعامة السيسي الذي كان وزيرا للدفاع في 2013، قد اتخذت من احتجاجات 30 يونيو/حزيران ذريعة للإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، من منصبه وتنفيذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013.

وشهدت العلاقات المصرية الإسرائيلية تحسنا كبيرا منذ الانقلاب العسكري في 2013، ووصول السيسي إلى السلطة في 2014.