البث الحي
سياسة

منظمة العفو الدولية: التحالف العربي يرتكب جرائم حرب باليمن

الطفلة بثينة محمد منصور إحدى ضحايا قصف قوات التحالف السعودي الإماراتي لصنعاء
الطفلة بثينة محمد منصور إحدى ضحايا قصف قوات التحالف السعودي الإماراتي لصنعاء
22/9/2017

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد إن التحالف العربي بقيادة السعودية ارتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في اليمن، بينها جرائم حرب.

وأضافت التقرير أن دولا من بينها "الولايات المتحدة وبريطانيا" تواصل إمداده بالأسلحة.

وكشف التقرير أن القنبلة التي دمرت مبنى سكنيا في صنعاء الشهر الماضي وأدت إلى مقتل 16 مدنيا وإصابة آخرين كانت من بينهم "الطفلة بثينة" التي انتشرت صورتها على نطاق واسع كانت قنبلة أميركية الصنع.

ودعت المنظمة إلى التطبيق الفوري لحظر شامل لأي أسلحة يمكن أن تستخدم في النزاع باليمن، وطالبت بإجراء تحقيق محايد على وجه السرعة، وتقديم المسؤولين عن الجرائم إلى محاكمات عادلة.

وقال تقرير المنظمة إن التحالف العربي ارتكب مرارا وتكرارا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب، على مدى الشهور الثلاثين الماضية.

وأضاف التقرير أنه بدلا من محاسبة التحالف على أفعاله في اليمن، فإن بعض الدول الرئيسية، ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا، تواصل إمداده بكميات هائلة من الأسلحة، وهو "أمر شائن"، حسب تعبير المنظمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)