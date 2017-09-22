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سياسة

مخاوف من كارثة صحية في مخيمات الروهينغيا ببنغلاديش

مخيم كوكس بازار ببنغلاديش حيث يقيم مئات الآلاف من الروهينغيا في ظروف معيشية مأساوية
مخيم كوكس بازار ببنغلاديش حيث يقيم مئات الآلاف من الروهينغيا في ظروف معيشية مأساوية
22/9/2017

حذرت منظمات إنسانية ووكالات أممية الجمعة من كارثة صحية تحدق بمخيمات اللاجئين الروهينغيا في بنغلادش نتيجة نقص الغذاء والماء وصعوبة الوصول إلى هذه المخيمات التي تفتقر إلى المراحيض

وتنتشر فيها يوما تلو الآخر برك المياه الآسنة، ما يهدد بتفشي الأمراض والأوبئة.

وقال روبرت أونوس منسق الطوارئ لدى منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان إن "كل الشروط متوافرة لانتشار وباء يتحول إلى كارثة على نطاق واسع"، مشيرا إلى خشية المنظمة من انتشار الكوليرا والحصبة بشكل خاص.

وفرّ أكثر من 420 ألف مسلم من أقلية الروهينغيا إلى بنغلاديش في الأسابيع الأخيرة هربا من حملة قمع يشنها جيش ميانمار اعتبرتها الأمم المتحدة "تطهيرا عرقيا". ومضى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الخميس إلى القول بأنها "إبادة".

وعند وصولهم إلى بنغلاديش، يضطر اللاجئون إلى اللجوء إلى التلال بسبب اكتظاظ المخيمات أو إلى البقاء على جوانب الطرقات. وأثارت الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة مخاوف من حصول انزلاقات تربة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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