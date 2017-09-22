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سياسة

ماي: الفترة الانتقالية للخروج من الاتحاد الأوربي تستمر عامين

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
22/9/2017

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن فترة تنفيذ عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي سوف تستمر حوالي عامين.

وأكدت ماي في خطاب في مدينة فلورنسا الإيطالية أن حكومتها ملتزمة بواجباتها المالية في الموازنة الأوربية، ولكن من دون ان تحدد المبلغ التي ستسدده.

وقالت إن العلاقات بين بروكسل ولندن ستبقى على حالها خلال الفترة الانتقالية التي تقترحها، وذلك بغية تأمين خروج "سلس ومنظم" للمملكة المتحدة من الاتحاد.

وأوضحت ماي أنه من أجل مساعدة قطاع الأعمال والأفراد في بريطانيا والاتحاد الأوربي "يجب أن يستمر دخول أسواق بعضنا البعض بموجب الشروط الحالية خلال فترة التطبيق".

وأضافت أنه خلال فترة التطبيق "سيظل الناس لديهم القدرة على القدوم والعيش والعمل في بريطانيا، لكن سيكون هناك نظام للتسجيل وهو تجهيز ضروري لنظام الهجرة الجديد".

واستبعدت ماي أن تستخدم بريطانيا إما اتفاق للتجارة الحرة على النمط  الكندي مع الاتحاد الأوربي أو اتفاق على النمط النرويجي للانضمام إلى المنطقة الاقتصادية الأوربية.

وفي جلسة سؤال وجواب عقب خطابها قالت ماي "بالطبع سنغادر بنهاية مارس 2019 والمفاوضات ربما تستمر حتى قرب ذلك الموعد".

وقال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوربي إنه ينبغي أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق بحلول نوفمبر تشرين الثاني من العام القادم لإتاحة الوقت أمام الموافقة البرلمانية عليه.

المصدر : وكالات
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