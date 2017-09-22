لافروف يدعو إلى إنهاء الأزمة الخليجية بالتفاوض

دعا سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي إلى رفع الحصار المفروض على قطر مشيرا إلى ضرورة جلوس أطراف الأزمة الخليجية إلى طاولة المفاوضات.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي الجمعة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك :" وجهنا رسالة واضحة لأطراف الأزمة الخليجية بالجلوس إلى طاولة المفاوضات كما ندعو إلى رفع العقوبات المفروضة على قطر".

وحول صفقة إيران النووية أكد لافروف أن الصفقة وافقت عليها الأمم المتحدة، ولا يمكن تعديلها".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتقد الاتفاق النووي الإيراني في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف لافروف إن "كل أمور تثير القلق بشأن إيران يجب تسويتها في إطار ثنائي من دون ربطها بالصفقة النووية"، موضحا أن "هذا ليس موقف روسيا فقط، بل والمشاركين الآخرين في المفاوضات".

من جهة أخرى، عبر وزير الخارجية الروسي عن ترحيب بلاده بأي محاولات للوساطة في المفاوضات مع كوريا الشمالية، وقال إن "الأولوية في حل المشكلة الكورية يجب أن تكون للتسوية السياسية، وأنه من غير المقبول شن حرب في شبه الجزيرة الكورية".

وفي الشأن السوري، قال لافروف إنه "من غير الجائز السماح بتقسيم سوريا لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى رد فعل متسلسل بمنطقة الشرق الأوسط بأسرها".

وأضاف أن "مناطق خفض التوتر في سوريا هي أمر مؤقت، وأنه خلال فترة الستة أشهر ستكون المناطق عاملة، وقد تم الإعلان أننا نريد بموازاة مناطق خفض التوتر تفعيل عملية المصالحة الوطنية لكي تتم تهيئة الظروف للعملية السياسية، إضافة إلى ما يجري العمل عليه في جنيف".