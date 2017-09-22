كوريا الشمالية قد تختبر قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادي

قال وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ إن بلاده قد تفكر في اختبار قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادي وعلى نطاق لم يسبق له مثيل.

وأدلى ري بالتصريحات للصحفيين في نيويورك ردا على سؤال عما كان يعنيه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عندما قال إنه قد يدرس "أعلى مستويات الإجراءات المضادة في التاريخ" ضد الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن ري قوله إن كوريا الشمالية قد تبحث اختبار قنبلة هيدروجينية لكن الوزير لا يعلم ما يفكر فيه الزعيم كيم بالتحديد.

وكان الزعيم الكوري الشمالي قد وجه بيانا نادرا ردا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه سيدمر كوريا الشمالية بشكل كلي.

وقال كيم إن بلاده ستدرس "أعلى مستويات الإجراءات المضادة في التاريخ" مع الولايات المتحدة، وإن تصريحات ترامب أكدت له أن برنامجه النووي "على المسار الصحيح".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عن كيم قوله "سأروض بالتأكيد وبالقطع ذلك المخرف الأمريكي المختل عقليا بالنار".

وأجرت بيونغيانغ سادس وأكبر تجاربها النووية يوم الثالث من سبتمبر أيلول، وأطلقت عشرات الصواريخ هذا العام، بينما تسرع من وتيرة برنامج يهدف إلى تمكينها من استهداف الولايات المتحدة بصاروخ مزود برأس نووي.