فيسبوك يقدم للكونغرس الأمريكي إعلانات سياسية مرتبطة بروسيا

قالت شركة فيسبوك إنها تعتزم تقديم نحو ثلاثة آلاف إعلان سياسي أوضحت أن عناصر تتخذ من روسيا قاعدة لها نشرتها على موقعها في الشهور السابقة لانتخابات الرئاسة الأمريكية والتالية لها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربرغ في بث مباشر الخميس على فيسبوك إنه يؤيد التحقيق الذي يجريه الكونغرس. ويقع زوكربرغ تحت ضغط لبذل مزيد من الجهد لمنع استخدام الموقع في التلاعب بالانتخابات.

وحدد زوكربرغ تسع خطوات قال إن موقع فيسبوك سيتخذها لردع الحكومات عن استخدام أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم للتدخل في الانتخابات.

وأضاف أن فيسبوك ستجعل الإعلانات السياسية على الموقع أكثر شفافية حتى يتمكن الناس من رؤية أي الإعلانات تظهر فيما يتصل بانتخابات ما.

وكتب المستشار القانوني لفيسبوك كولين سترتش في تدوينة منفصلة إن شبكة التواصل الاجتماعي لا تكشف عن المحتوى تحت أي ظرف لكن الشركة تريد المساعدة في حماية نزاهة الانتخابات الأمريكية.

وكتب يقول "نعتقد أن الجمهور يستحق كشف حساب كامل لما حدث في انتخابات 2016".