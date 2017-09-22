شاهد: فيديو استعراضي لحرس حفتر يثير الجدل في تونس

وصف مسؤول أمني في الحرس الرئاسي التونسي (الجمعة) نشر فيديو زيارة اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر مرفقا بقوات خاصة مدججة بالسلاح إلى تونس بـ"البروباغندا".

كان حفتر قد وصل إلى تونس الاثنين الماضي في زيارة خاطفة للقاء الرئيس الباجي قايد السبسي للبحث عن مخرج من الأزمة السياسية في ليبيا.

وأظهر فيديو نشرته قوات حفتر أمس (الخميس) على شبكة الإنترنت أجزاء من رحلة الوفد الليبي انطلاقا من مطار بنغازي.

وأظهرت مقاطع من الفيديو عناصر من القوات الخاصة مسلحة برشاشات وثلاث سيارات رباعية الدفع مصفحة، وأخرى للتشويش يتم شحنها في الطائرة وقد هبطت لاحقا في مطار تونس.

كما وقف الجنود في مدرج المطار الليبي، وهم يرددون هتافات عسكرية قبل أن يصعدوا إلى الطائرة.

وقال أنيس المقعدي المسؤول بالإدارة العامة للأمن الرئاسي التونسي لإذاعة موزاييك الخاصة "الفيديو بروباغندا إعلامية موجهة إلى الداخل الليبي".

وأضاف المقعدي "من الناحية البروتوكولية هناك تنسيق أمني يحصل قبل الزيارة. في زيارة الرئيس المنصف المرزوقي سابقا ورئيس الحكومة الحبيب الصيد إلى ليبيا كانت هناك أيضا مرافقة أمنية".

ولم يتضح سبب الرغبة من الجانب الليبي في إظهار هذه الإجراءات العسكرية المرافقة لزيارة حفتر إلى تونس، لكن الفيديو أثار انتقادات في تونس لدى نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف عماد الدايمي النائب في البرلمان وعضو العلاقات الخارجية الإجراءات المرافقة لزيارة حفتر من الجانب الليبي بـ"الاستفزازية".

وكتب عدنان منصر القيادي بحزب حراك تونس الإرادة المعارض "هذه فضيحة حقيقية لرئاسة الجمهورية، وتجاوز للأعراف ليس له أي مبرر، وخرق لتقاليد الأمن الرئاسي".

وأضاف منصر "لم يتم هذا حتى بمناسبة زيارة (وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة) هيلاري كلينتون لقصر قرطاج في 2013، حيث طُلب من الأمن الرئاسي تطبيق ما تعود تطبيقه، ومن دون أية استثناءات".

وقال المقعدي اليوم "كنا على علم بعدد العناصر الامنية ونوعية أسلحتهم. كان عددهم 32 عنصرا لكنهم لم يغادروا الطائرة، ولم يرافق حفتر إلى قصر الرئاسة سوى أربعة عناصر مدنية".