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سياسة|إيران

شاهد: إيران تكشف عن صاروخ باليستي مداه 2000 كيلومتر

22/9/2017

أزاحت إيران الستار (الجمعة) عن أحدث صاروخ باليستي إيراني يبلغ مداه 2000 كيلومتر، قادر على حمل عدة رؤوس حربية.

وجاء الكشف عن صاروخ "خرمشهر" خلال استعراض عسكري للقوات المسلحة الايرانية بمناسبة بدء ما يعرف بـ"أسبوع الدفاع المقدس" الذي تحيي فيه إيران ذكرى بدء الحرب العراقية الإيرانية عام 1980.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن العميد بالقوات الجوية الإيرانية أمير علي حاجي زادة قوله: "هذا الصاروخ يعد إنجازا جديدا، حيث قامت وزارة الدفاع بصناعته لحرس الثورة الاسلامية".

وأضاف أن "عملية التدريب على صاروخ خرمشهر الباليستي قد انطلقت وقريبا سيتم استخدامه في قوات الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية".

وجرى الاستعراض العسكري بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني وكبار قادة الجيش والحرس الثوري.

وقال روحاني في كلمة له خلال الاستعراض إن إيران ستواصل تعزيز قدراتها العسكرية بقدر ما تراه ضروريا للدفاع عن البلاد.

وقال روحاني: "نحن لا نستأذن أحدا للدفاع عن أراضينا، سنلتزم بعهودنا طالما الطرف الآخر يلتزم بعهوده، ليس باستطاعة أية قوة أن تصدنا عن الصمود ونيل حقوقنا".

المصدر : الجزيرة مباشر
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