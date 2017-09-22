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سياسة|كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية: ترمب مختل عقليا.. وترمب يرد: رجل مجنون

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ يون يشاهد إطلاق صاروخ هواسونغ -12 - أرشيفية
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ يون يشاهد إطلاق صاروخ هواسونغ -12 - أرشيفية
22/9/2017

وصف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه "مختل عقليا"، ما دفع الرئيس الأمريكي إلى الرد بوصفه "رجل مجنون".

وهدد كيم في بيان نادر (الجمعة) بأن بلاده ستدرس "أعلى مستويات الإجراءات المضادة القوية في التاريخ" ضد الولايات المتحدة، وذلك ردا على تهديد ترمب بتدمير كوريا الشمالية بالكامل.

وقال إن تصريحات الرئيس الأمريكي تمثل "أشرس إعلان للحرب في التاريخ" وإن خطاب ترمب بالأمم المتحدة (الثلاثاء) أكد أن برنامج بيونغيانغ النووي هو "المسار الصحيح".

وقال كيم في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن "تصريحاته (ترمب)… أقنعتني، من دون أن تخيفني أو توقفني، بأن المسار الذي اخترته صحيح وأنه المسار الذي علي اتباعه للنهاية".

وقال كيم "كرجل يمثل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ونيابة عن وباسم كرامة وشرف دولتي وشعبي ونفسي، سأجعل الرجل الذي يتولى سلطة القيادة العليا في الولايات المتحدة يدفع ثمن خطابه غاليا".

ومن جانبه رد الرئيس الأمريكي بقوله إن زعيم كوريا الشمالية "رجل مجنون".

وقال ترمب في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر (الجمعة) إن كيم جونغ أون رئيس كوريا الشمالية، والذي من الواضح أنه رجل مجنون لا يمانع في تجويع شعبه أو قتله، سيتعرض لاختبارات غير مسبوقة!"

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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