تركيا: استفتاء كردستان خطأ مرفوض يهدد أمننا القومي

دعا مجلس الأمن القومي التركي إلى وقف إجراءات الاستفتاء على الاستقلال المزمع إجراؤه في إقليم كردستان العراق، واصفا الاستفتاء بأنه يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي التركي.

وقال المجلس، في بيان عقب اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا تحتفظ بجميع حقوقها المنبثقة عن الاتفاقيات الثنائية والدولية في حال أجرى الإقليم الاستفتاء.

وشدد المجلس أن الاستفتاء "غير مشروع وغير مقبول وخطأ فادح يشكل تهديدا على وحدة العراق وسلام وأمن واستقرار المنطقة".

وأعرب البيان عن استعداد تركيا للقيام بما في بوسعها للمساهمة بحل القضايا بين الإقليم وحكومة بغداد، عبر المفاوضات وعلى أساس دستوري، محذرا من "ظهور عواقب وخيمة من شأنها أن تضر بشمالي العراق والمنطقة بأسرها، باتت أمرًا لا مفر منه في حال الإصرار على هذا الخطأ المرفوض من تركيا ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والحكومة المركزية بالعراق".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن الاستفتاء مسألة تمس الأمن القومي التركي وإن أنقرة لن تقبل أبدا تغيير الوضع في العراق أو سوريا.

وقال يلدريم في تصريحات بثها التلفزيون "أي تحرك يؤدي لتغيير الوضع في سوريا والعراق هو نتيجة غير مقبولة لتركيا وسنفعل ما يلزم".

وهدد الرئيس التركي بفرض عقوبات على الأكراد في شمال العراق كما تجري قوات تركية تدريبات عسكرية قرب الحدود، كما يعقد البرلمان جلسة استثنائية السبت لمناقشة السياسة بشأن العراق.

وحذرت تركيا، التي يوجد بها أكبر عدد من الأكراد في المنطقة وتقاتل تمردا كرديا، من أن أي تقسيم للعراق أو سوريا قد يؤدي إلى صراع عالمي.

وبدأ الجيش التركي تدريبا عسكريا ضخما قرب معبر الخابور الحدودي وقالت مصادر عسكرية إنه سيستمر حتى 26 سبتمبر أيلول أي بعد يوم من الاستفتاء المقرر.