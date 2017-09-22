إيقاف داعية سعودي لوصفه المرأة بأنها "بربع عقل"

ذكرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية أن أمير منطقة عسير منع داعية من الإمامة والخطابة بعد محاضرة قال فيها إن أدمغة السيدات تتقلص إلى ربع حجم دماغ الرجل عندما تتوجهن للتسوق.

ونقل موقع القناة عن بيان لسعد بن عبدالله آل ثابت المشرف العام على الشؤون الإعلامية والمتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة عسير قوله إن الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أصدر توجيهاته بمنع عضو الإفتاء في المنطقة الشيخ سعد الحجري من الإمامة والخطابة وجميع المناشط الدعوية لإدلائه بتصريحات "تنتقص من قيمة الإنسان".

وأضاف البيان أن "الإجراء يهدف إلى التصدي لكل ما يثير الرأي العام والحد من استغلال المنابر الدعوية لطرح آراء ووجهات نظر تسبب الجدل بين فئات المجتمع".

وقالت القناة "إن القرار سيشمل كل من يحاول استغلال المنابر والمناشط الدعوية لطرح آراء ووجهات نظر خاصة لا تخدم المصلحة الوطنية".

وأثارت تصريحات الحجري غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي. ونقل الكثير الفيديو الذي ظهر فيه الحجري مصحوبا بموجة من التعليقات الساخرة.

ويظهر الحجري في الفيديو وهو يتساءل عما ستفعله إدارة المرور فيما لو صادفت رجلا بنصف عقل. وقال "ما رأيكم لو أن المرور اطلع على أن رجلا ما عنده إلا نصف عقل يعطيه رخصة أو لا يعطيه؟ لا يعطيه".

وأضاف "كيف تعطي المرأة وما عندها إلا نصف؟ وإذا خرجت إلى السوق بينقص زيادة نصف كم يبقى؟ ربع. طيب كيف يعطي المرور ربع؟ إذا نطالب المرور بأن يتحرى لأنها ما تليق بها السياقة ولا تملك إلا ربعا".

في حين نشر آخرون صور نساء حاصلات على درجات علمية تضعهن في مصاف العلماء ردا على الحجري متسائلين عما إذا كان الحجري نفسه يمتلك قدرات عقلية.