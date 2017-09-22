إرسال خطابات تحتوي مسحوقا أبيض إلى ساسة بارزين في ألمانيا

ذكرت الشرطة الألمانية أن أشخاصا مجهولين أرسلوا خطابات تحتوي مسحوقا أبيض للعديد من الساسة قبيل الانتخابات البرلمانية في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن القائمة شملت يوآخيم زاور، زوج المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وهورست زيهوفر، رئيس وزراء ولاية بافاريا، والمرشحة الرئيسية لحزب الخضر كاترين جورينج إكهارت، والنائب عن الحزب هانز كريستيان شتروبيله، بالإضافة إلى النائبين عن حزب اليسار جريجور جيزي وجيزينه لوتش.

وأكد عدد من الساسة أو المتحدثين باسم الأحزاب هذا الأمر أيضا. وذكرت شرطة برلين أن خبراء الجريمة تأكدوا من أن المسحوق غير ضار.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية إن المادة سيتم فحصها بدقة أكبر، موضحة أنه"وفقا للمتوافر من المعلومات حتى الآن، لا يوجد أية مخاطر على من تسلموا الرسائل التي تحمل هذا المسحوق".

ونشر نائب عن حزب الخضر على حسابه بموقع الرسائل القصيرة "تويتر" صورة للخطاب الذي تضمن أيضا شفرة حلاقة.

واحتوى الخطاب على ورقة كتب عليها بالعربية ضمن كلام آخر: "قاتل، لا تلمسه، الجمرة الخبيثة، والله أكبر".