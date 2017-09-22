أنباء عن قصف إسرائيلي لمنطقة مطار دمشق

قالت وسائل إعلام موالية للنظام السوري إن صاروخين أصابا منطقة قرب مطار دمشق (الجمعة) في هجوم قالت إنه ربما من تنفيذ طائرات حربية إسرائيلية من خارج حدود سوريا.

ورفضت متحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي التعليق وقالت "لا نرد على مثل هذه التقارير".

وقالت قوات النظام السوري هذا الشهر إن إسرائيل شنت غارة جوية على موقع عسكري في محافظة حماة.

وتقول إسرائيل إنها قصفت قوافل الأسلحة المتجهة للجيش السوري وحليفته جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران نحو 100 مرة خلال الخمس سنوات الماضية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الهجوم الذي وقع هذا الشهر استهدف منشأة تابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية وهو الهيئة التي تقول الولايات المتحدة إنها تنتج الأسلحة الكيماوية السورية.

وينفي النظام السوري استخدام الأسلحة الكيماوية.

وفي عام 2013 تعهدت سوريا بالتخلي عن أسلحتها الكيماوية وتؤكد أنها التزمت بذلك.