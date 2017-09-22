أردوغان: تركيا ستنشر قوات في إدلب بسوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة (الخميس) إن تركيا ستنشر قوات في منطقة إدلب بشمال سوريا، وذلك في إطار اتفاق "عدم التصعيد" الذي توسطت فيه روسيا الشهر الماضي.

وكشف أردوغان، الذي يزور نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه سيناقش مسألة مناطق عدم التصعيد التي اتفقت عليها تركيا وروسيا وإيران خلال محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أنقرة الأسبوع المقبل.

وأضاف: "اتفاق منطقة عدم التصعيد كان فكرة واعدة، يحفظ بموجبها الروس الأمن خارج إدلب بينما تحفظ تركيا الأمن داخل منطقة إدلب".

وتابع: "المهمة ليست سهلة، سنبحث مع بوتين الخطوات الإضافية اللازم اتخاذها للقضاء على الإرهابيين للأبد من أجل إعادة الأمن".

وعن الضغوط الدولية المتزايدة لإلغاء الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق، قال أردوغان إن تركيا تدرس اتخاذ إجراءات مضادة منها فرض عقوبات على كردستان العراق بسبب الاستفتاء المزمع إجراؤه.

وتخشى دول جوار العراق أن يؤجج ذلك الاستفتاء الاضطرابات بين الأكراد الذين يعيشون على أراضيها.

وقال حلفاء غربيون إن هذا يمكن أن يصرف الانتباه عن محاربة "تنظيم الدولة الإسلامية".

وأضاف أردوغان أن تركيا قدمت موعد اجتماع مجلس الوزراء وجلسة لمجلس الأمن القومي إلى الجمعة لبحث الاستفتاء، كما أن البرلمان سينعقد أيضا في جلسة استثنائية (السبت).

وتابع "سنبحث نوعية العقوبات التي يجب فرضها دون تأخير ومتى ستفرض العقوبات".

لكنه لم يذكر تفاصيل عن طبيعتها المحتملة.

وتجري القوات التركية مناورات عسكرية قرب الحدود.

وحذر أردوغان واشنطن من أن قرارها تسليح وحدات حماية الشعب الكردية التي تقاتل "تنظيم الدولة الإسلامية" في سوريا قد يضر واشنطن وحلفاءها في نهاية المطاف.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي ينشط في تركيا.