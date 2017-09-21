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سياسة

وزير كوري شمالي يصف خطاب ترمب بنباح الكلب

وزير خارجية كوريا الشمالية "ري يونغ هو"
وزير خارجية كوريا الشمالية "ري يونغ هو"
21/9/2017

وصف وزير خارجية كوريا الشمالية "ري يونغ هو" خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمام الأمم المتحدة بأنه "نباح كلب".

وغض المسؤول الكوري الشمالي الطرف عن تصريحات ترمب بأن الولايات المتحدة قد تضطر إلى "تدمير كوريا الشمالية بالكامل".

وقال ري في تصريحات تلفزيونية للصحفيين أمام فندق قريب من مقر الأمم المتحدة بنيويورك "هناك مثل يقول: الكلاب تعوي والقافلة تسير… إذا كان (ترمب) يفكر في أن يفاجئنا بأصوات نباح كلب فمن الواضح أنه يحلم".

وردا على سؤال للصحفيين عن رأيه في وصف ترمب لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بأنه "رجل الصواريخ" قال ري "أشعر بالأسف على مساعديه (ترمب)".

ومن المقرر أن يلقي ري خطابا أمام الأمم المتحدة يوم الجمعة.

وتعليقات ري هي أول رد فعل رسمي من كوريا الشمالية بعدما أطلق ترمب أقسى تحذيراته حتى الآن لبيونغ يانغ في خطابه أمام الأمم المتحدة والذي حث فيه الدول الأعضاء في المنظمة بالعمل معا لعزل نظام كيم حتى يكف عن سلوكه العدائي.

وقال ترمب إنه إذا هددت كوريا الشمالية الولايات المتحدة أو حلفاءها فإنه "لن يكون أمامنا خيار سوى تدمير كوريا الشمالية بالكامل".

وأضاف "رجل الصواريخ في مهمة انتحارية لنفسه ولنظامه".

وقال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية في وقت لاحق إن تحذير ترمب لكوريا الشمالية كان "صارما ومحددا".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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