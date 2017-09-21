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سياسة

ميركل: وضع الحريات في مصر غير مقبول

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
21/9/2017

انتقدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وضع الحريات في مصر ووصفته بأنه غير مقبول.

وأوضحت ميركل في مقابلة مع قناة دويتشه فيله الألمانية أنها تنقل بوضوح انتقاداتها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت "أجرينا مع مصر حوارا طويلا ومثيرا للجدل جزئيا بشأن موظفي المؤسسات السياسية الألمانية العاملين هناك، وبشأن انتهاكات حقوق الإنسان"، مبرزة أن بلادها لا تهتم فقط بمصالحها ولكن أيضا بقيمها.

وأضافت ميركل "أنه من الخطأ وقف الحوار أو المفاوضات مع مصر لمجرد أن الأمور لا تسير وفق ما ترغب، لأن مصر تحتاج للدعم ومن خلال الحوار يمكن اتخاذ خطوات ولو بسيطة نحو الأفضل".

وقالت كانت منظمة هيومن رايتس ووتش إن ضباطا وأفراد شرطة مصريين يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل ممنهج، وأن مئات الأشخاص تعرضوا للاختفاء القسري.

وأضافت المنظمة أن جرائم التعذيب منذ عزل الرئيس محمد مرسي عام 2013 ثم انتخاب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي رئيسا عام 2014، قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وقررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حجب مساعدات عن مصر بقيمة 291 مليون دولار لعدم إحرازها تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية، قبل أن يعود ترمب ويؤكد أن الولايات المتحدة ستدرس استئناف بعض المساعدات العسكرية المعلقة لمصر.

المصدر : الجزيرة + دويتش فيله
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