كوريا الجنوبية توافق على مساعدات بملايين الدولارات لجارتها الشمالية

قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية إن البلاد وافقت الخميس على خطة لإرسال مساعدات إنسانية بقيمة ثمانية ملايين دولار إلى كوريا الشمالية.

وتقول كوريا الجنوبية إن الموافقة تأتي في إطار سياسة مساعدات لم تتأثر بالتوتر مع الشمال.

واتخذ القرار بعد اجتماع مسؤولين في الحكومة بزعامة وزير الوحدة تشو ميونغ جيون. وصدر القرار بعدما أقرت الأمم المتحدة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ردا على قيام بيونغ يانغ هذا الشهر بإجراء سادس تجاربها النووية.

وقال الجنوب إنه يهدف إلى إرسال 4.5 مليون دولار في شكل منتجات تغذية للأطفال والحوامل عبر برنامج الأغذية العالمي و3.5 مليون دولار في شكل لقاحات وعلاجات طبية عبر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

وذكرت وزارة الوحدة أن توقيت إرسال المساعدات وكذلك حجمها سيتأكدان لاحقا.

وقال تشو في مستهل الاجتماع "قلنا باستمرار إننا سنستأنف المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية في ضوء الأوضاع البائسة للأطفال والحوامل هناك بعيدا عن القضايا السياسية".

كانت المساعدات الإنسانية الكورية الجنوبية لجارتها الشمالية قد توقفت منذ أن أجرى الشمال رابعة تجاربه النووية في يناير/كانون الثاني العام الماضي.

وكانت آخر مرة يرسل فيها الجنوب مساعدات للشمال في ديسمبر/ كانون الأول 2015 عبر صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال حكم الرئيسة السابقة باك جون هاي.