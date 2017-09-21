شاهد: لقطات جوية لمخيمات الروهينغيا في بنغلاديش

بعد يومين من الطقس السيء والأمطار الغزيرة، وجد لاجئو الروهينغيا أنفسهم يعيشون وسط الأوحال والطين، وأغرقت المياه مخيماتهم بمنطقة كوكس بازار الحدودية في بنغلاديش.

وأظهرت لقطات جوية لمخيمات اللاجئين الروهينغيين في المدينة الحدودية وقد انخفضت الأرض من تحتها بسبب الفيضانات، وقاتل الآلاف من اللاجئين، الأربعاء، وسط المياه ليجدوا أماكن آمنة لينقلوا إليها أطفالهم ومتعلقاتهم.

وذكر مسؤولون صحيون أن الأمطار الغزيرة زادت من مخاطر الأمراض المنقولة عن طريق المياه، لاسيما وأن الصرف الصحي يمثل مشكلة لمئات الآلاف من الروهينغيا، ما ينذر بإصابة المزيد من الأشخاص بالمرض خلال الأيام القادمة.

وأدت أعمال عنف في 25 أغسطس/آب في أراكان (راخين) غربي ميانمار، إلى رد عسكري عنيف للغاية أجبر أكثر من 421 من مسلمي الروهينغيا، أكثر من نصفهم من الأطفال، على الفرار إلى الجارة بنغلاديش.

ويخَطط مخيم جديد كبير في المنطقة لنازحي الروهينغيا، ولكن من غير الواضح كم من الوقت سوف يستغرق البناء.