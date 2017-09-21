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سياسة|المكسيك

شاهد: إنقاذ مسن بصعوبة من ركام مبنى منهار بالمكسيك

21/9/2017

تم سحب رجل مسن يبلغ من العمر 67 عاما وإنقاذه بصعوبة من تحت انقاض مبنى منهار في مكسيكو سيتي، الأربعاء، بعد حوالى 24 ساعة من ضرب زلزال عنيف بقوة 7.1 درجة العاصمة المكسيكية.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن خوسيه لويس بونس، حوصر في الطابق الثاني من مبنى مكون من 9 طوابق في ضاحية ليندا فيستا، وتم إنقاذه بصعوبة، وعولج من قبل المسعفين في مكان الحادث ولكن من المتوقع أن يتعافى بشكل كامل قريبا.

واعتبر رجال الإنقاذ بونس محظوظا، إذ نجا من الكارثة بينما فقد العشرات حياتهم، فضلا عن عشرات المفقودين.

ولا تزال جهود الإنقاذ جارية بحثا عن ناجين، بما في ذلك في المدرسة الابتدائية.

وضرب زلزال هائل الذى بلغت قوته 7.1 درجة وسط العاصمة المكسيكية تزامنا مع الذكرى الـ32 لوقوع زلزال عام 1985 أسفر عن مقتل الآلاف.

ولا تزال المكسيك تعاني من هزة قوية أودت بحياة ما يقرب من 100 شخص جنوبي البلاد قبل أقل من أسبوعين.

المصدر : رويترز
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