شاهد: إعصار "ماريا" يعلن غضبه على بورتوريكو

اجتاح الإعصار ماريا بورتوريكو، الأربعاء، ليصبح أقوى عاصفة تضرب الأراضي الأمريكية منذ نحو 90 عاما.

وحولت العواصف المطيرة الشوارع إلى أنهار مليئة بالحطام ودمر المباني وقطع جميع شبكات الكهرباء بعد أن قتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص في منطقة الكاريبي.

وكان ماريا، وهو ثاني إعصار كبير يمر بالكاريبي هذا الشهر، محملا برياح سرعتها القصوى 250 كيلومترا في الساعة وتصاحبه أمطار غزيرة عندما وصل إلى اليابسة قرب يابوكوا في جنوب شرق الجزيرة التي يسكنها 3.4 مليون شخص.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأنهار فاضت على ضفافها وأسقطت الرياح الأشجار ودمرت منازل ومباني بما في ذلك عدة مستشفيات، ويبحث آلاف السكان عن الأمان في أماكن الإيواء.

وأظهرت صورة لقنوات تلفزيونية إخبارية مباني بأكملها غمرتها المياه في حي ساتو ري في العاصمة سان خوان، وقالت صحيفة إل نويفو ديا إن الكهرباء انقطعت في أنحاء الجزيرة.

كما نشر سكان ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة ترصد ما أسموه "غضب ماريا في بويرتوريكو"، موضحين حجم الدمار الذي سببته الفيضانات والرياح العاتية.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن ماريا فقد بعضا من قوته لدى مروره على اليابسة؛ لكن السرعة القصوى للرياح المصاحبة له لا تزال 220 كيلومترا مع ابتعاده عن الجزيرة.

وأضاف المركز أن عين الإعصار كانت تبعد نحو 40 كيلومترا غربي سان خوان قبل قليل من الساعة 11 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1500 بتوقيت غرينتش).

وأفاد مسؤولون حكوميون بأن ماريا أودى بحياة ما لا يقل عن سبعة أشخاص في جزيرة دومينيكا وشخصين في جوادلوب، وهي أراض فرنسية، أثناء عبوره الكاريبي، وأحدث أيضا أضرارا واسعة النطاق في سانت كروي إحدى الجزر العذراء البريطانية.

كما خلف الإعصار إيرما، الذي جرى تصنيفه كأحد أقوى الأعاصير في عواصف الأطلسي المسجلة، دمارا في العديد من جزر الكاريبي وفلوريدا هذا الشهر وقتل ما لا يقل عن 84 شخصا في الكاريبي والولايات المتحدة.

من جهته أصدر ريكاردو روسيلو حاكم جزيرة بويرتوريكو، حظرا للتجوال بدأ من مساء الأربعاء، ويستمر حتى صباح السبت.

وطلب روسيلو في وقت سابق من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إعلان الجزيرة منطقة كوارث، على الرغم من اتخاذه إجراءات وقائية وتجهيز 500 ملجأ لحماية المواطنين.

وتواجه بورتوريكو مشكلات اقتصادية ودين عام يبلغ 73 مليار دولار، وقد يفاقم الإعصار ماريا من الأزمة الاقتصادية، ولكن إعلانها منطقة كوارث يعني أنها قد تحصل على المزيد من المساعدات المالية الفيدرالية الأمريكية لتتعافى من الكارثة.