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سياسة

ترمب: سندرس استئناف المساعدات العسكرية لمصر

ترمب خلال لقائه بالسيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 2017
ترمب خلال لقائه بالسيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 2017
20/9/2017

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن إدارته ستدرس استئناف بعض المساعدات العسكرية المعلقة لمصر بعد أن قررت الشهر الماضي حرمان القاهرة من جزء من المساعدات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وكانت الولايات المتحدة قد قررت الشهر الماضي حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى بسبب عدم إحراز القاهرة تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.

وجاء تصريح ترمب ردا على سؤال من الصحفيين قبيل اجتماع مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال ترمب: "سندرس ذلك بالتأكيد".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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