ترمب: سندرس استئناف المساعدات العسكرية لمصر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن إدارته ستدرس استئناف بعض المساعدات العسكرية المعلقة لمصر بعد أن قررت الشهر الماضي حرمان القاهرة من جزء من المساعدات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وكانت الولايات المتحدة قد قررت الشهر الماضي حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى بسبب عدم إحراز القاهرة تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.

وجاء تصريح ترمب ردا على سؤال من الصحفيين قبيل اجتماع مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال ترمب: "سندرس ذلك بالتأكيد".