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سياسة

بوذيون يمنعون مساعدات من الوصول إلى مسلمي الروهينغيا في ميانمار

لاجئون من الروهينغيا يتزاحمون للحصول على المساعدات في بنغلاديش
لاجئون من الروهينغيا يتزاحمون للحصول على المساعدات في بنغلاديش
21/9/2017

حاول مئات البوذيين في ميانمار منع شحنة مساعدات من الوصول إلى المسلمين في ولاية أراكان (راخين) حيث تتهم الأمم المتحدة الجيش بالتطهير العرقي.

وقال شاهد إن محتجين ألقوا قنابل حارقة بعد أن فرقتهم الشرطة بإطلاق النار في الهواء.

والاحتجاج دليل على عداء ديني متزايد يهدد بعرقلة توصيل الإمدادات الحيوية ويجيء بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء سريع للعنف الذي أثار مخاوف بشأن تحول ميانمار من الحكم العسكري.

كانت شحنة المساعدات، التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في طريقها إلى شمال الولاية.

وتقول الحكومة إن أكثر من 400 شخص، غالبيتهم من "المتمردين"، قتلوا منذ ذلك الوقت.

ويقول مراقبون لحقوق الإنسان وفارون من الروهينغيا إن الجيش شن حملة بهدف طرد السكان المسلمين وحرق قراهم.

وترفض ميانمار هذا الاتهام وتقول إن قواتها تتصدى لمتمردي جماعة "جيش إنقاذ الروهينغيا في أراكان"، التي تتهمها الحكومة بإضرام النيران ومهاجمة المدنيين.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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