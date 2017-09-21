السعودية ترفع الحجب عن تطبيقات الاتصالات عبر الإنترنت

قال متحدث باسم الحكومة السعودية إن المملكة سترفع الخميس الحجب عن المكالمات التي تجري باستخدام تطبيقات الإنترنت لكن مثل هذه الاتصالات ستخضع لإشراف ورقابة.

وكان من المقرر أن تصبح كل خدمات الاتصال المرئي والمسموع على الإنترنت، مثل برنامج سكايب التابع لشركة مايكروسوفت وتطبيقي واتساب وماسنجر من فيسبوك وتطبيق فايبر من شركة راكوتن، متاحة للاستخدام بدءا من منتصف ليل الأربعاء بعدما لبت كل المتطلبات التنظيمية.

لكن حتى صباح الخميس لا يزال تطبيقا ماسنجر وفايبر محجوبين داخل المملكة.

وقال عادل أبو حيمد المتحدث باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية في تصريحات صحفية إن القواعد الجديدة تهدف بشكل أساسي إلى حماية المعلومات الشخصية للمستخدمين وحجب المحتوى الذي ينتهك قوانين المملكة.

وعندما سئل إن كان بإمكان السلطات أو الشركات فرض رقابة على التطبيقات أجاب "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقوم مستخدم باستخدام تطبيق للاتصال المرئي أو المسموع دون أن يكون هناك إشراف من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سواء كان هذا التطبيق دوليا أو داخليا".

وتشعر السعودية، التي بدأت حجب الاتصالات عبر الإنترنت من عام 2013، بالقلق من أن يستخدم نشطاء ومتشددون مثل هذه الخدمات.