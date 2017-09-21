الرئيس الفلبيني للشرطة: اقتلوا المتورطين بالمخدرات حتى لو كان ابني

أصدر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي تعليمات إلى الشرطة، بقتل المتورطين بتجارة المخدرات حتى لو كان أحد أبنائه، في رده على ادعاءات بشأن تورط نجله باولو بتهريب المخدرات.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها، اليوم الخميس، عقب مراسم توزيع الجوائز للمتميزين في المناصب العامة، نُظمت في القصر الرئاسي بالعاصمة مانيلا.

وفي رده على ادعاءات عضو مجلس الشيوخ المعارض أنطونيو تريلانيس بشأن لعب نجله باولو، دورا في تهريب الأمفيتامينات ( نوع من المنشطات النفسية)، من الصين، قال دوتيرتي: "أصدرت تعليمات للشرطة. في حال تورط أحد أبنائي في هذا العمل(تهريب المخدرات) اقتلوه، كي لا يبقى لأحد ذريعة".

وأضاف: "قلت لباولو: حتى لو قبضو عليك فإني أقول لهم اقتلوه، وبعد ذلك سأقوم بحمايتهم".

ووفقا لبيانات الشرطة، قتل أكثر من 5 آلاف مشتبه به، في عمليات استهدفت مدمني وتجار المخدرات في عموم الفلبين، وذلك منذ وصول دوتيرتي إلى السلطة في 30 يونيو/ حزيران 2016.

وتتهم منظمات حقوق إنسان محلية ودولية حكومة دوتيرتي بـ "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، على خلفية الحرب على المخدرات.