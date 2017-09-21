البث الحي
سياسة|ألمانيا

ألمانيا: إنهاء اتفاق إيران سيكون انتكاسة لكبح الأسلحة النووية

وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل
21/9/2017

قال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل إن تخلي الولايات المتحدة عن الاتفاق النووي مع إيران سيثني قوى أخرى مثل كوريا الشمالية عن المشاركة في مفاوضات دولية لوقف برامجها النووية.

وقال غابرييل الذي كان يتحدث على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن من مصلحة القوى العالمية أن تبقي على الاتفاق المبرم في 2015، وأضاف أن هناك حاجة لمزيد من العمل في الأسابيع المقبلة لضمان استمرار سريان الاتفاق.

وأضاف "من المؤسف للغاية أن يكون الاتفاق الوحيد القائم لمنع انتشار أسلحة نووية معرضا للخطر في وقت نرى فيه دولا أخرى مثل كوريا الشمالية تعمل على امتلاك أسلحة نووية ونحتاج فيه إلى عمليات من هذا النوع أكثر من أي وقت مضى".

وقالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء إنها تدرس ما إذا كان الاتفاق يخدم مصالحها. ووافقت طهران بموجب الاتفاق على الحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها.

وقالت إيران إنها لا تتوقع أن تتخلى واشنطن عن الاتفاق.

وساعدت ألمانيا في التفاوض على الاتفاق إلى جانب بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاتفاق بأنه "محرج"، غير أن الاتفاق يلقى دعم القوى العالمية الأخرى التي تفاوضت عليه، وقد يشعل انهياره سباق تسلح في المنطقة.

وقال غابرييل للصحفيين في نيويورك إنه يتفق مع المسؤولين الأمريكيين على إن إيران لم تغير سلوكها في الشرق الأوسط بعد إبرام الاتفاق وهي مسألة تتطلب الاهتمام لكنها ليست جزءا من الاتفاق النووي.

وتابع في تصريحاته "أنا مقتنع بأن لا الوضع الهش والمحتقن في المنطقة ولا سلوك إيران سيتحسن إذا ما انهار الاتفاق النووي".

وقال غابرييل إن أي خطوة من جانب واشنطن لإلغاء الاتفاق ستبعث "إشارة مريعة" لكل المساعي الأخرى لاستخدام الدبلوماسية لوقف برامج الأسلحة النووية كما هو الحال مع كوريا الشمالية. وأضاف أن موقف ترمب لا يحظى بالتأييد.

ويجب على ترمب أن يقرر بحلول 15 أكتوبر/تشرين الأول ما إذا كانت طهران ملتزمة بالاتفاق. وإذا لم يفعل سيكون أمام الكونغرس 60 يوما لاتخاذ قرار بشأن إعادة فرض العقوبات التي رفعها الاتفاق.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)