عباس: تدمير حل الدولتين سيدفعنا للنضال وطلب حقوقنا كاملة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن استمرار تنكر إسرائيل لحل الدولتين وعملية السلام وإصرارها على إفشالها يفرض على الفلسطينيين مراجعة استراتيجية شاملة لهذه العملية.

جاء ذلك خلال كلمته، مساء اليوم الأربعاء، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك

وقال عباس في خطاب استغرق حوالى 45 دقيقة "إذا تم تدمير خيار الدولتين، وتعميق وترسيخ مبدأ الدولة الواحدة بنظامين "أبرتهايد" من خلال فرض الأمر الواقع الاحتلالي، وهو ما يرفضه شعبنا والمجتمع الدولي، وسيكون مصيره الفشل، فلن يكون أمامكم وأمامنا إلا النضال والمطالبة بحقوق كاملة لجميع سكان فلسطين التاريخية".

وأضاف عباس، إنه "رغم جهودنا ومساعينا الحثيثة والصادقة من أجل إنجاح السلام ما تزال إسرائيل مستمرة في التنكر لالتزاماتها تجاه عملية السلام وتصر على إفشالها، باستمرارها في بناء المستوطنات، وتنكرها لحل الدولتين".

وتابع أن ذلك "أصبح يشُكل خطراً حقيقياً على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي ".

واعتبر عباس، أنه لم يعد هناك إمكانية لقيام دولة فلسطينية في ظل استمرار بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وطالب إسرائيل بتحمل مسؤولياتها تجاه المناطق المحتلة كقوة قائمة بالاحتلال.

وقال "لا يمكننا أن نستمر كسلطة بلا سلطة".

كما دعا الرئيس الفلسطيني الأمم المتحدة إلى إجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية خلال فترة زمنية محددة.

وفي سياق آخر، أعلن عباس، أن حكومة الوفاق الفلسطينية، ستتوجه نهاية الأسبوع المقبل، إلى قطاع غزة لممارسة أعمالها، وذلك بعد إعلان حركة "حماس"، الأحد الماضي، حل اللجنة الإدارية (مسؤولة عن إدارة المؤسسات الحكومية) بالقطاع.

وأعرب عن ارتياحه لحل اللجنة الإدارية والتزام "حماس" بتمكين حكومة التوافق من ممارسة صلاحيتها الكاملة في غزة، واستعدادها لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.