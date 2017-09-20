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سياسة

شاهد: نشطاء يوثقون لحظات عصيبة أثناء وقوع زلزال المكسيك

20/9/2017

يبذل رجال الإنقاذ جهودا للعثور على ناجين عقب وقوع زلزال قوي بوسط المكسيك، ما أسفر عن مقتل العشرات وتسبب في انهيار عدة مبانٍ تتألف من عدة طوابق في العاصمة مكسيكو، الثلاثاء.

وقالت وكالة الدفاع المدني إن ما لا يقل عن 248 شخصا لقوا حتفهم، بينهم 21 طفلا على الأقل بعد انهيار مدرسة ابتدائية، بسبب الزلزال الذي بلغت قوته 1,7 درجة على مقياس ريختر، وأعلن الرئيس المكسيكي حالة الطوارئ في المناطق المتضررة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو بثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مبان ضخمة في مكسيكو سيتي تتمايل أثناء الزلزال ومبان أخرى تنهار بشكل كامل بعد الزلزال، فضلا عن تدمير عدد من الطرق والسيارات.

وتوجه الآلاف إلى الشوارع في حالة من الذعر، وانقطعت الكهرباء عن الملايين، وانهار نحو 44 مبنى على الأقل في العاصمة كما تضررت العديد من المنازل، ووقعت عدة تسربات وحرائق كبيرة للغاز.

وأظهرت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ترصد اهتزازات قوية للأثاث من داخل شقة فاخرة على ارتفاع عال؛ ومحاولات الناس إنقاذ الآخرين من تحت أنقاض مبان منهارة كما ظهر المتسوقون يركضون في حالة ذعر داخل ساحة تسوق.

يشار إلى أن هذا الزلزال يأتي في ذكرى وقوع زلزال عام 1985، أسفر عن مقتل 10 آلاف شخص.

المصدر : رويترز
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