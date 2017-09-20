شاهد: مرضى الروهينغيا يصطفون أمام عيادة مخيم ببنغلاديش

تكدس أطفال ومسنون مرضى من مسلمي الروهينغيا في مخيمات مزدحمة في منطقة كوكس بازار، الأربعاء، واصطفوا في طوابير خارج عيادة أنشأتها المنظمة الدولية للهجرة للحصول على العلاج والأدوية.

وقال المسؤولون الصحيون إن الأمطار الغزيرة زادت من مخاطر الأمراض المنقولة عن طريق المياه، لاسيما وأن الصرف الصحي يمثل مشكلة لمئات الآلاف من الروهينغيا.

وحذر الأطباء في العيادة من أنهم يتوقعون إصابة المزيد من الأشخاص بالمرض خلال الأيام القادمة.

وأدت هجمات لمتمردين في 25 أغسطس/آب في أراكان (راخين) غربي ميانمار، إلى رد عسكري عنيف للغاية أجبر أكثر من 421 من مسلمي الروهينغيا، أكثر من نصفهم من الأطفال، على الفرار إلى الجارة بنغلاديش.

ويُخطط مخيم جديد كبير في المنطقة لنازحي الروهينغيا، ولكن من غير الواضح كم من الوقت سوف يستغرق البناء.