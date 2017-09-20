البث الحي
سياسة

شاهد: مرضى الروهينغيا يصطفون أمام عيادة مخيم ببنغلاديش

20/9/2017

تكدس أطفال ومسنون مرضى من مسلمي الروهينغيا في مخيمات مزدحمة في منطقة كوكس بازار، الأربعاء، واصطفوا في طوابير خارج عيادة أنشأتها المنظمة الدولية للهجرة للحصول على العلاج والأدوية.

وقال المسؤولون الصحيون إن الأمطار الغزيرة زادت من مخاطر الأمراض المنقولة عن طريق المياه، لاسيما وأن الصرف الصحي يمثل مشكلة لمئات الآلاف من الروهينغيا.

وحذر الأطباء في العيادة من أنهم يتوقعون إصابة المزيد من الأشخاص بالمرض خلال الأيام القادمة.

وأدت هجمات لمتمردين في 25 أغسطس/آب في أراكان (راخين) غربي ميانمار، إلى رد عسكري عنيف للغاية أجبر أكثر من 421 من مسلمي الروهينغيا، أكثر من نصفهم من الأطفال، على الفرار إلى الجارة بنغلاديش.

ويُخطط مخيم جديد كبير في المنطقة لنازحي الروهينغيا، ولكن من غير الواضح كم من الوقت سوف يستغرق البناء.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)