شاهد: فيديوهات مرعبة لزلزال مدمر بالمكسيك ومقتل العشرات

لقي ما يربو على 150 شخصا مصرعهم على الأقل في زلزال قوى ضرب المكسيك، كما انهارت عدة مبان في مكسيكو سيتي، وفقا للسلطات وتقارير إخبارية.

ونقلت تقارير إعلامية عن شهود عيان قولهم إن رأوا أشخاصا مدفونين تحت الأنقاض ومباني متهدمة، وهو ما ينذر بتزايد أعداد الضحايا.

وعدلت السلطات المختصة من قوة الزلزال إلى 7 درجة على مقياس ريختر بدلا من 7.1 درجة كما ذكرت أن مركز الزلزال يقع على مسافة 120 كيلومترا فقط من العاصمة مكسيكوسيتي وليس 190 كيلومترا كما أعلن المعهد القومي للزلازل في وقت سابق.

كان الزلزال ضرب المكسيك في هذا اليوم الذي يوافق ذكرى زالزال عنيف آخر كان قد ضرب البلاد في عام .1985

كانت المكسيك تعرضت في السابع من الشهر الجاري لزلزال بقوة 8.2 درجة ما أسفر عن مقتل نحو 100 شخص، وكان مركز هذا الزلزال في المحيط الهادئ.

كان نحو عشرة آلاف شخص في المكسيك لقوا حتفهم في مثل هذا اليوم قبل 32 عاما جراء واحد من أعنف الزلازل في تاريخ البلاد، وكانت العاصمة مكسيكو سيتي تأثرت بقوة بهذا الزلزال.