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سياسة

شاهد: عشرات الدول توقع معاهدة لحظر الأسلحة النووية بالأمم المتحدة

20/9/2017

وقعت عشرات الدول (الأربعاء) معاهدة حظر للأسلحة النووية وسط تفاقم التوتر حيال تجارب كوريا الشمالية الصاروخية والنووية.

لكن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ودولا أخرى قاطعت حفل التوقيع الذي أقيم على هامش التجمع السنوي لزعماء العالم في مقر الأمم المتحدة.

وتدخل المعاهدة حيز التنفيذ بعد 90 يوما بعد المصادقة عليها في 50 دولة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مستهل حفل التوقيع: "ما زال هناك حوالي 15 ألف سلاح نووي. لا يمكن أن نسمح لهذه الأسلحة الشديدة الفتك والتدمير بأن تعرض للخطر عالمنا ومستقبل أولادنا".

وفي وقت سابق من هذا الشهر أجرت كوريا الشمالية سادس وأكبر اختبار نووي. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه أمام 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة (الثلاثاء) إن الولايات المتحدة، في حال تعرضت لتهديد، "ستدمر تماما" البلد البالغ عدد سكانه 26 مليون نسمة وسخر من الزعيم الكوري الشمالي واصفا إياه بأنه "رجل الصواريخ".

وتبنى ثلثا أعضاء الأمم المتحدة المعاهدة في يوليو/تموز بعد أشهر من محادثات غابت عنها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا التي من المعتقد أنها بين تسع دول تملك أسلحة نووية.

المصدر : رويترز
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