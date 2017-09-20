شاهد| عباس: ترمب سيأتي بـ"صفقة العصر" للشرق الأوسط

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن السلام في الشرق الأوسط أصبح أقرب في ظل مشاركة ترمب، وإن الرئيس الأمريكي عازم على إبرام ما سماه "صفقة العصر" في الشرق الأوسط.

وجاءت تصريحات عباس خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال عباس إن اجتماعه مع ترمب "إن دل هذا على شيء فإنما يدل على جدية فخامة الرئيس أنه سيأتي بصفقة العصر للشرق الأوسط خلال العام أو خلال الأيام القادمة إن شاء الله".

من جانبه قال الرئيس الأمريكي: "أعتقد أن لدينا فرصة كبيرة، ربما أكبر فرصة على الإطلاق، وهذا ما نتطلع للقيام به… ومن المؤكد أنني سوف أكرس كل شيء في قلبي وفي روحي للتوصل لاتفاق".

وأضاف ترمب: "فريقنا خبير في هذا، وإسرائيل تعمل بقوة لتحقيق نفس الهدف. ويجب أن أقول لكم إن السعودية والعديد من الدول الأخرى تعمل بقوة أيضا".