شاهد: السيسي يرتجل توددا لإسرائيل ومواقع التواصل تشتعل سخرية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي داعيا الفلسطينيين إلى قبول الإسرائيليين والتعايش معهم.

كما حث في خطابه الثلاثاء أمام الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، إسرائيل على أن تكرر مع الفلسطينيين تجربة السلام "الرائعة" بينها وبين مصر.

ووجه السيسي خطابه إلى الشعب الإسرائيلي قائلا له: "ساندوا القيادة السياسية لديكم ولا تترددوا، نحن معكم جميعا من أجل إنجاح السلام وهذه فرصة قد لا تتكرر مرة أخرى".

وفي أعقاب محادثات مصالحة توسطت فيها مصر مع حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس المدعوم من الغرب قالت حركة حماس (الأحد) إنها ستحل "لجنتها الإدارية" لتمكين إدارة الرئيس من استعادة السيطرة على قطاع غزة.

واستنكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي كلمة الرئيس المصري ودشنوا هاشتاج #سيسى_نتن_ياهو أعربوا فيه عن رفضهم لكلمته ومناصرته لحكومة الاحتلال.

كما سخر مغردون من جملة كررها السيسي وكان يقصد بها الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال مرتجلا :"أمن المواطن الإسرائيلي يجب أن تكون جنبا إلى جنب مع أمن المواطن الإسرائيلي".

وكثيرا ما يرتجل الرئيس المصري في خطاباته وتثير عباراته سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.