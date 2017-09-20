البث الحي
سياسة

شاهد: السيسي يرتجل توددا لإسرائيل ومواقع التواصل تشتعل سخرية

19/9/2017

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي داعيا الفلسطينيين إلى قبول الإسرائيليين والتعايش معهم.

كما حث في خطابه الثلاثاء أمام الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة ،  إسرائيل على أن تكرر مع الفلسطينيين تجربة السلام "الرائعة" بينها وبين مصر.

ووجه السيسي خطابه إلى الشعب الإسرائيلي قائلا له: "ساندوا القيادة السياسية لديكم ولا تترددوا، نحن معكم جميعا من أجل إنجاح السلام وهذه فرصة قد لا تتكرر مرة أخرى".

وفي أعقاب محادثات مصالحة توسطت فيها مصر مع حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس المدعوم من الغرب قالت حركة حماس (الأحد) إنها ستحل "لجنتها الإدارية" لتمكين إدارة الرئيس من استعادة السيطرة على قطاع غزة.

واستنكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي كلمة الرئيس المصري ودشنوا هاشتاج #سيسى_نتن_ياهو أعربوا فيه عن رفضهم لكلمته ومناصرته لحكومة الاحتلال.

كما سخر مغردون من جملة كررها السيسي وكان يقصد بها الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال مرتجلا :"أمن المواطن الإسرائيلي يجب أن تكون جنبا إلى جنب مع أمن المواطن الإسرائيلي".

وكثيرا ما يرتجل الرئيس المصري في خطاباته وتثير عباراته سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)