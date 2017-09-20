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روحاني: سنرد بحسم على أي انتهاك للاتفاق النووي

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
20/9/2017

تعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني بألا تكون بلاده أول من ينتهك الاتفاق النووي، محذرا من أن إيران سترد بحسم على أي انتهاك للاتفاق بين طهران والقوى الدولية.

وفي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال روحاني إنه لا يتوقع أن تنسحب الولايات المتحدة من الاتفاق رغم الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس دونالد ترمب.

وقال روحاني: "أعلن أمامكم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تكون أول دولة تنتهك الاتفاق". وذكر أن إيران سترد "بحسم وقوة" على أي انتهاك من أي طرف للاتفاق.

وأضاف في إشارة إلى ترمب "سيكون من المؤسف أن يُدمر هذا الاتفاق على يد عناصر مارقة حديثة العهد بعالم السياسة. سيخسر العالم فرصة عظيمة".

وكان ترمب قد وصف الاتفاق (الثلاثاء) بأنه مربك، وقال إنه اتخذ قراره بشأن إن كانت الولايات المتحدة ستظل طرفا في الاتفاق النووي لعام 2015، لكنه رفض الإفصاح عن القرار، كما وصف إيران بأنها دولة "مارقة".

ورد روحاني بقوة على خطاب ترمب الناري بالقول إن إيران لن تسمح لوافد جديد نسبيا على الساحة الدولية بأن يلوي ذراعها.

لكنه قال أيضا إن إيران ترغب في الحفاظ على الاتفاق بينها والقوى العالمية الست، والذي وافقت طهران بموجبه على الحد من أنشطة برنامجها النووي لعشر سنوات على الأقل مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي أصابت اقتصادها بالشلل.

وفي حديث مع الصحفيين في وقت لاحق اليوم قال روحاني إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق رغم خطاب ترمب. وأضاف أن أي دولة تنسحب من الاتفاق ستسبب لنفسها العزلة والحرج.

وقال روحاني: "لا نعتقد أن ترمب سينسحب من الاتفاق النووي رغم التصريحات والدعاية".

وأضاف: "إذا كان المسؤولون الأمريكيون يعتقدون أن بوسعهم الضغط على إيران بالانسحاب من الاتفاق فإنهم يرتكبون خطأ فادحا… إما أن يبقى الاتفاق النووي كما هو أو سينهار".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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