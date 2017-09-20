ترمب ينفي الاتصال بالسعودية ليثنيها عن عمل عسكري ضد قطر

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، قيامه بإجراء اتصالات مع قادة السعودية والإمارات ليثنيهم عن القيام بعمل عسكري لتغيير النظام الحاكم في قطر.

جاء ذلك خلال استقبال ترمب، لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين، بحسب إعلام محلي.

وردا على سؤال وجهه له أحد الصحفيين المرافقين له، حول ما إذا ما كان اتصل بالسعودية والإمارات ليثنيهم عن القيام بعملية عسكرية لتغيير النظام الحاكم في قطر، قال الرئيس الأمريكي: "كلا".

وسبق أن نشرت وكالة بلومبيرغ الإخبارية الأمريكية، تقريرا نقلاً عن مصدرين، طلبا عدم الكشف عن اسميهما بسبب حساسية الموضوع، ذكر أن ترمب اتصل بقادة السعودية والإمارات.

وجاء في التقرير أن ترمب اتصل في مراحل مبكرة من الأزمة الخليجية لتحذير السعودية والإمارات من أن "محاولة التدخل العسكري قد يولد أزمة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وسيخدم الإيرانيين فقط".

ورحب ترمب بأمير قطر قائلا: "يشرفني أن أكون مع أمير قطر، نحن أصدقاء منذ عهد طويل".

وتابع: "نحن الآن في وضع نحاول من خلاله حل مشكلة في الشرق الأوسط وأعتقد أننا سنحلها،" في إشارة للأزمة الخليجية.