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سياسة

الأمم المتحدة: 29 دولة بينها السعودية تعاقب نشطاء حقوق الإنسان

أندرو جيلمور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان
أندرو جيلمور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان
20/9/2017

قال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأربعاء في ثامن تقرير سنوي له إن عددا قياسيا من الدول بلغ 29 دولة من بينها  السعودية عاقبت مواطنين تعاونوا مع الأمم المتحدة.

وقال أندرو جيلمور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان "نحن على علم بحالات جرى فيها خطف أو اعتقال أو حبس انفرادي أو اختفاء لأفراد كنا نتواصل معهم".

وكان جيلمور يقدم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي وردت فيه أسماء 11 من الدول السبع والأربعين الأعضاء في المجلس.

ومن بين الدول الأخرى الواردة أسماؤها في التقرير الصين وإيران وإسرائيل والهند وباكستان وميانمار وتركيا وفنزويلا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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