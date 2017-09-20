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سياسة|روسيا

إجلاء 100 ألف روسي من مدنهم بسبب "الإرهاب الهاتفي"

شرطي روسي يقف في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو
شرطي روسي يقف في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو
20/9/2017

أفاد مصدر في أجهزة الطوارئ الروسية بإجلاء نحو 100 ألف مواطن، الثلاثاء، إثر تلقّي اتصالات هاتفية من مجهولين تخطر بوقوع تفجيرات بمدن روسية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية الرسمية عن المصدر (لم تسمّه) قوله إن "عمليات الإجلاء شملت 152 موقعا في (العاصمة) موسكو، ومدن روستوف على ضفاف نهرالدون، وأستراخان وفولغوغراد ويكاتيرينبورغ، وغيرها من المدن".

وتلقت أجهزة الأمن الروسية، في الفترة الأخيرة، العديد من البلاغات الكاذبة من "إرهابيين هاتفيين"، كما يصطلح إعلاميا على تسميتهم في البلاد.

وهدد أصحاب تلك البلاغات بتفجير محطات سكك حديدية ومراكز تجارية وجامعات ومدارس وفنادق ومقرات إدارية، وفق المصدر ذاته.

المصدر : الأناضول
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