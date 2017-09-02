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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: احتراق مصنع كيماويات في "تكساس" بسبب السيول

2/9/2017

تصاعدت ألسنة لهب وأعمدة من الدخان الأسود الكثيف من مصنع للكيماويات تابع لشركة أركيما في مدينة كروسبي بولاية تكساس الأمريكية مساء (الجمعة).

وذلك بعد تضرره من السيول التي اجتاحت الولاية.

وكانت الشركة قد قالت في وقت سابق يوم الجمعة إنها تتوقع مزيدا من الحرائق في المصنع خلال الأيام المقبلة على الرغم من أن مياه السيول التي تسببت في نشوب حريق مبدئي في وقت سابق من الأسبوع قد بدأت في الانحسار.

وأجلت السلطات كل السكان الموجودين داخل منطقة نصف قطرها 2.4 كيلومتر حول مصنع أركيما الواقع على بعد نحو 40 كيلومترا شمال شرقي هيوستون.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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