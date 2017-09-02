شاهد: احتراق مصنع كيماويات في "تكساس" بسبب السيول

تصاعدت ألسنة لهب وأعمدة من الدخان الأسود الكثيف من مصنع للكيماويات تابع لشركة أركيما في مدينة كروسبي بولاية تكساس الأمريكية مساء (الجمعة).

وذلك بعد تضرره من السيول التي اجتاحت الولاية.

وكانت الشركة قد قالت في وقت سابق يوم الجمعة إنها تتوقع مزيدا من الحرائق في المصنع خلال الأيام المقبلة على الرغم من أن مياه السيول التي تسببت في نشوب حريق مبدئي في وقت سابق من الأسبوع قد بدأت في الانحسار.

وأجلت السلطات كل السكان الموجودين داخل منطقة نصف قطرها 2.4 كيلومتر حول مصنع أركيما الواقع على بعد نحو 40 كيلومترا شمال شرقي هيوستون.