رئيس أركان الجيش الإيراني: من غير المرجح أن يهاجمنا الأعداء

قال رئيس أركان الجيش الإيراني الجنرال محمد باقري (السبت) إن من غير المرجح أن يشن الأعداء هجوما على إيران خاصة لو كان بريا.

مضيفا أنه حتى الزعماء "غير الحكماء" في الغرب يدركون أن صراعا من هذا النوع سيكلفهم الكثير.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي اتخذ موقفا معاديا تجاه إيران بعد تجربتها لصاروخ باليستي، قال في فبراير/شباط إن كل الخيارات "مطروحة على الطاولة" في التعامل مع إيران.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن باقري قوله "في حال وقوع عدوان (من الأعداء) وهو تصور بعيد فلا أعتقد أنه سيكون بريا لأنهم سيواجهون مقاتلين شجعان، الحمد الله حتى غير الحكماء الذين يقودون العجرفة العالمية (الغرب) يمكنهم التوصل إلى أن مهاجمة الجمهورية الإسلامية ستكون تكلفتها باهظة".

وأضاف "حتى لو بدأوا العدوان فلن يكونوا من ينهونه ولن يمكنهم حتى أن يحصروا الحرب داخل حدود إيران".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات من جانب واحد ضد إيران الشهر الماضي بعد أن قالت إن تجاربها الصاروخية الباليستية تنتهك قرار مجلس الأمن الذي أيد الاتفاق النووي الذي توصلت إليه ست قوى عالمية مع إيران عام 2015.

ويدعو قرار مجلس الأمن طهران إلى عدم القيام بأنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية بما في ذلك إطلاق صواريخ باستخدام مثل هذه التكنولوجيا. ولم يذهب القرار إلى حد حظر هذا النشاط بوضوح.

وتنفي إيران أن يكون تطويرها للصواريخ انتهاكا للقرار وتقول إن صواريخها ليست مصممة لحمل أسلحة نووية.