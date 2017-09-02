جيش ميانمار يقر بقتله 370 مسلما روهنغيا في أراكان

أقر جيش ميانمار بقتله ما لا يقل عن 370 من مسلمي الروهنغيا خلال المواجهات التي شهدها إقليم أراكان "راخين" جنوب غربي البلاد، منذ الخامس والعشرين من أغسطس/آب الماضي.

وزعم جيش ميانمار، في بيان صدر الجمعة، عن مكتب قائده الجنرال مين أونغ هلينغ، أن قواته اعتقلت تسعة أشخاص من الروهنغيا عقب حرق المسلمين نحو 2763 منزلًا في 35 قرية بالإقليم.

وقالت مصادر من الأمم المتحدة إن نحو 38 ألفا من الروهنغيا فروا إلى بنغلادش بسبب الانتهاكات التي تمارس بحقهم من قبل قوات الجيش والمتمثلة في استخدام القوة المفرطة ضدهم.

وتواجه أقلية الروهنغيا منذ الخامس والعشرين من أغسطس/آب أسوأ موجة من العنف منذ عقود، ما دفع المئات من مسلمي الروهنغيا إلى عبور نهر ناف باتجاه بنغلادش هربًا من هذه الانتهاكات، وهو ما أسفر عن مصرع وغرق العشرات، خاصة من النساء والأطفال.

يذكر أن هذه الهجمات العنيفة اندلعت بعد يومين من تسليم الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، لحكومة ميانمار تقريرًا نهائيًا بشأن تقصي الحقائق في أعمال العنف ضد مسلمي الروهنغيا في أراكان.

ويوجد في بنغلادش أكثر من 400 ألف لاجئ من الروهنغيا وصلوها خلال موجات عنف سابقة.