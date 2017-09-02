اعتقال زعيم المعارضة في كمبوديا بتهمة الخيانة

ألقت السلطات في كمبوديا القبض على زعيم المعارضة كيم سوخا في العاصمة فنومبينه في الساعات الأولى من صباح الأحد (بالتوقيت المحلي) وقالت الحكومة إنه متهم بالخيانة.

وقالت حكومة رئيس الوزراء هون سين في بيان إن لديها تسجيل فيديو وأدلة أخرى تشير إلى "خطط مؤامرة سرية بين كيم سوخا وأجانب للإضرار بمملكة كمبوديا".

وأضاف البيان "إن أخطر ما في هذا التآمر السري هو الخيانة".

وزاد التوتر بالبلد الواقع في جنوب شرق آسيا مع قرب الانتخابات العامة العام المقبل التي يتوقع أن تشكل فيها المعارضة منافسة قوية لحكم هون سين المستمر منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وهون سين قيادي سابق بجماعة الخمير الحمر وأصبح أحد أقرب الحلفاء الإقليميين للصين وكثيرا ما هاجم الولايات المتحدة ووجه لها انتقادات حادة.

وقالت ابنة كيم سوخا وهي أيضا مسؤول في حزب الإنقاذ الوطني لكمبوديا على حسابها على تويتر إن رجال أمن اقتادوا والدها وحرسه الشخصي.

وأضافت "كيم سوخا محتجز في مقر البلدية. هو مكبل اليدين. لم تصدر ضده مذكرة اعتقال. ما بين 100 و200 شرطي اقتحموا منزله وعبثوا بمحتوياته".

وكان موقع فريش نيوز المقرب من الحكومة قال في وقت سابق إن لديه تسجيلا مصورا يظهر فيه كيم سوخا وهو يناقش الإطاحة بهون سين بمساعدة من الولايات المتحدة.

ونشر الموقع صورة لزعيم المعارضة أثناء اقتياده مكبل اليدين ولم يتسن الحصول على تعليق منه حتى الآن.