هنية يتصل هاتفيا بعباس لإنهاء الانقسام الفلسطيني

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مسعى لإنهاء الانقسام.

وذكر بيان لحماس أن هنية أكد " أن الحركة "عازمة على المضي قدماً في خطوات إنهاء الانقسام، بهدف توحيد الشعب الفلسطيني لمواجهة المخاطر والتحديات المحيطة بقضيتنا".

وأضاف البيان أن هنية ثمن خلال الاتصال الهاتفي " الجهود المصرية التي يقودها جهاز المخابرات المصرية، في رعاية المصالحة الوطنية الفلسطينية، والإشراف على تنفيذها."

وتابع أن الاتصال تناول التأكيد على الأجواء الإيجابية التي سادت الساحة الفلسطينية، بعد إعلان الحركة حل اللجنة الإدارية والترحيب بقدوم حكومة التوافق الوطني، لممارسة مهامها في قطاع غزة وصولاً إلى إجراء الانتخابات العامة، وبدء الحوارات الثنائية والفصائلية في القاهرة بشأن ملفات المصالحة، وما يتطلبه ذلك وقف الإجراءات التي اتخذتها السلطة في الفترة السابقة.

وتمنى هنية للرئيس عباس، النجاح في ترسيخ الرسالة السياسية، المؤكدة على ثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني، خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.