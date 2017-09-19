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سياسة

نتنياهو: سنمنع إيران من إقامة قواعد عسكرية دائمة في سوريا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
19/9/2017

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الثلاثاء) إن إسرائيل "ستتحرك لمنع إيران من إقامة قواعد عسكرية دائمة في سوريا لقواتها الجوية والبحرية والبرية".

وطالب نتنياهو في خطابه أمام الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء بتغيير الاتفاق النووي الإيراني وذلك للتخلص من البنود التي تزيل القيود على برنامج طهران النووي بمرور الوقت وإلا يجب إلغاؤه.

وأضاف "غيروه أو الغوه، أصلحوه أو ارفضوه".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد انتقد الاتفاق النووي مع إيران في كلمته الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي المقابل انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد  جواد ظريف، خطاب ترمب وكتب  على تويتر أن " مثل خطابات الكراهية هذه تنتمي إلى العصور الوسطى وليس إلى القرن الحادي والعشرين". 

وأضاف الوزير أن بلاده لا ترى أن الخطاب يستحق الرد. 
كان ترمب قد وصف إيران بأنها دولة مارقة منهكة اقتصاديا تصدر العنف بالدرجة الأولى، وأضاف أن الاتفاقية بشأن البرنامج النووي الإيراني تمثل إذلالا للولايات المتحدة.  
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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