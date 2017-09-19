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سياسة

مقتل سبعة جنود سعوديين باشتباكات مع الحوثيين

جندي سعودي على الحدود اليمنية السعودية
جندي سعودي على الحدود اليمنية السعودية
19/9/2017

قالت وسائل إعلام سعودية إن سبعة جنود سعوديين قتلوا في الحد الجنوبي جراء الاشتباكات مع قوات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

وأعلن الجيش اليمني (الإثنين) تقدمه وسيطرته على مواقع جديدة في مدينة حرض الحدودية مع السعودية.

وقال بيان للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة للجيش اليمني إن قواتهم مسنودة بقوات التحالف العربي تمكنت من تحرير أجزاء واسعة من وادي "ابن عبد الله" الواقع جنوب حرض الحدودية بمحافظة حجة شمال غربي البلاد.

ويقع في حرض أكبر منفذ بري بين اليمن والسعودية، لكنه مغلق منذ سيطرة الحوثيين عليه مطلع 2015.

وأعلن مصدر عسكري أن القوات الحكومية حققت أمس تقدما في عدد من المواقع غربي محافظة تعز عقب معارك ضد الحوثيين وقوات صالح.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن أربعة أطفال قتلوا وأصيب آخرون نتيجة سقوط قذيفة أطلقتها مليشيا الحوثي وقوات صالح على مدينة تعز (جنوبي البلاد).

وأضاف مراسل الجزيرة أن القذيفة سقطت في حي الجحملية، وأن الضحايا تتراوح أعمارهم بين سبعة أعوام و15 عاما.

وكان ثلاثة أطفال قتلوا وأصيب عشرة مدنيين -معظمهم أطفال- في قصف لمليشيا الحوثي على ساحة لعب أطفال بمدينة تعز يوم الجمعة الماضي.

المصدر : الجزيرة
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