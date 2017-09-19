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سياسة|أمريكا

مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد زيادة ضخمة في الإنفاق العسكري

19/9/2017

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي النسخة الخاصة به من مشروع قانون سياسة الدفاع بقيمة 700 مليار دولار.

وجاءت الموافقة بأغلبية 79 صوتا مقابل 8 أصوات على قانون إقرار الدفاع الوطني للعام المالي 2018 الذي يجيز مستوى الإنفاق العسكري ويحدد السياسات الخاصة بكيفية إنفاق الأموال.

وبإقرار مشروع القانون يدعم مجلس الشيوخ رغبة الرئيس دونالد ترامب في وجود جيش أكبر وأقوى، لكنه يمهد الساحة لجدال حول مستويات الإنفاق الحكومي أواخر هذا العام.

وتوفر نسخة مجلس الشيوخ من مشروع القانون 640 مليار دولار للعمليات الرئيسية للبنتاغون، مثل شراء الأسلحة ودفع رواتب العسكريين، إضافة إلى نحو 60 مليار دولار لتمويل العمليات العسكرية في مناطق الصراع في أفغانستان والعراق وسوريا ومناطق أخرى.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر نسخته من القانون في شهر يوليو/تموز بمستوى مشابه من الإنفاق.

ويتعين أن يتم التوفيق بين نسختي مشروع القانون قبل أن يقوم الكونغرس بإقرار صيغة نهائية لمشروع القانون.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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